Унион обърна Волфсбург за място на 1/4-финалите

Унион Берлин постигна успех с 2:1 над Волфсбург, за да се класира във фазата на 1/4-финалите за Купата на Германия.

Лука Валдшмид откри резултата за гостите в 5', а скоро след това Роберт Кнох изравни.

След почивката Кевин Беренс вкара за пълния обрат при десетина минути до последния съдийски сигнал.

Нико Гийселман пък бе изгонен от състава на „столичани“ заради симулация, оставяйки своите в намален състав в 87'.

В добавеното време Павао Перван се включи при корнер, напускайки своята врата. Домакините организираха контраатака и принудиха стража да пробяга отново цялото игрище, но Джейми Левелинг се забави прекалено много в опита си да стреля в празната врата. Той позволи на бранител да го блокира, а след това вратарят улови.

Това бе и последното действие в срещата, за да видим Унион Берлин напред в турнира за националната купа.

Full time. Union are through to the quarter finals again after a battling, dogged performance, featuring some occasional moments of brilliance in an often brilliant game in terrible conditions. This season has high after high. Amazing. Eisern!!!! pic.twitter.com/T7hMgW5dC5