Лудогорец удари на камък на трансферния пазар

Лудогорец удари на камък в опитите си да привлече ново крило. "Орлите" търсят флангови нападател след контузията на Рик Джонатан, като не успяха да постигнат пробив в преговорите с Твенте за Върджил Мисиджан и Розенборг за Стефано Векия.

В Бразилия разкриват, че местния гранд Вашку да Гама е отхвърлил оферта на разградчани за 21-годишното крило Винисиус Пайва. Желанието на Лудогорец е било да вземе бразилеца под наем до края на сезона с опция за закупуване.

Exclusivo: o atacante Vinicius Paiva recebeu uma proposta do Ludogorets, da Bulgária.



Empréstimo com opção de compra.



Mas o Vasco recusou porque o técnico Mauricio Barbieri conta com o jovem de 21 anos para a temporada 2023. #SBTSportsRio