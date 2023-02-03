Спортът по ТВ в петък (3 февруари)

10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

14.00 Колоездене: Обиколка на Саудитска Арабия, пети етап, мъже Евроспорт 2

15.20 Ски бягане: Световна купа в Тоблах, спринт, мъже и жени Евроспорт 1

17.00 Колоездене: Обиколка на Валенсия, трети етап, мъже Евроспорт 2

17.10 Ски скокове: Световна купа в Вилинген, смесено отборно състезание Евроспорт 1

18.30 Сноуборд: Световна купа в Мамът Маунтин, слоупстайл, мъже и жени Евроспорт 2

19.30 "Падерборт" - "Фортуна" Диема спорт 3

19.30 "Зандхаузен" - "Дармщад" Нова спорт

19.45 Баскетбол, "Фенербахче" - "Алба" МАХ Спорт 3

20.00 Баскетбол, "Монако" - "Реал" МАХ Спорт 2

21.00 Баскетбол, "Олимпиакос" - "Анадолу Ефес" МАХ Спорт 1

21.00 Снукър: Германия Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 1

21.30 "Аугсбург" - "Байер" Диема спорт 3

21.30 "Модена" - "Каляри" Нова спорт

22.00 "Атлетик" - "Кадис" МАХ Спорт 4

22.00 "Челси" - "Фулъм" Диема спорт 2

22.00 Голф: PGA тур, Пебъл Бийч Про Ам, втори ден Евроспорт 2

02.00 НХЛ, състезание по хокейни умения МАХ Спорт 2

04.00 Бокс, галавечер от Аризона Диема спорт 3

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