10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
14.00 Колоездене: Обиколка на Саудитска Арабия, пети етап, мъже Евроспорт 2
15.20 Ски бягане: Световна купа в Тоблах, спринт, мъже и жени Евроспорт 1
17.00 Колоездене: Обиколка на Валенсия, трети етап, мъже Евроспорт 2
17.10 Ски скокове: Световна купа в Вилинген, смесено отборно състезание Евроспорт 1
18.30 Сноуборд: Световна купа в Мамът Маунтин, слоупстайл, мъже и жени Евроспорт 2
19.30 "Падерборт" - "Фортуна" Диема спорт 3
19.30 "Зандхаузен" - "Дармщад" Нова спорт
19.45 Баскетбол, "Фенербахче" - "Алба" МАХ Спорт 3
20.00 Баскетбол, "Монако" - "Реал" МАХ Спорт 2
21.00 Баскетбол, "Олимпиакос" - "Анадолу Ефес" МАХ Спорт 1
21.00 Снукър: Германия Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 1
21.30 "Аугсбург" - "Байер" Диема спорт 3
21.30 "Модена" - "Каляри" Нова спорт
22.00 "Атлетик" - "Кадис" МАХ Спорт 4
22.00 "Челси" - "Фулъм" Диема спорт 2
22.00 Голф: PGA тур, Пебъл Бийч Про Ам, втори ден Евроспорт 2
02.00 НХЛ, състезание по хокейни умения МАХ Спорт 2
04.00 Бокс, галавечер от Аризона Диема спорт 3
3 Февруари, 2023 06:40 209 0
Спортът по ТВ в петък (3 февруари)
Ето какво може да гледаме днес
10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
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