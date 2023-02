Роналдо след първия си гол в Саудитска Арабия: Щастлив съм!

Ал-Насър не успя да победи Ал-Фатех снощи в мач от първенството на Саудитска Арабия, въпреки че Кристиано Роналдо откри головата си сметка за новия си отбор.

Португалецът се разписа от дузпа в добавеното време и донесе равенството 2:2 в третия си маз за Ал-Насър. Часове след двубоя той не скри радостта си от гола.



„Щастлив съм, че отбелязах първия си гол в Саудитската лига и благодарение на усилията на отбора постигнахме важно равенство в много труден мач!“, написа 37-годишният португалец в Туитър.

Happy to have scored my first goal in the Saudi league and great effort by whole team to achieve an important draw in a very difficult match! 💪🏼

💛💙 pic.twitter.com/3Ll56WrkWn