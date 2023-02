Гари Линекер с ироничен коментар за Челси

Английската легенда Гари Линекер направи ироничен коментар за нулевото равенството между Челси и Фулъм в мача между двата отбора от 22-ия кръг Премиър лийг.

“Ако от Челси се готвят да похарчат много през лятото, те ще се превърнат в заплаха”, написа Линекер в профила си в туитър.

