Манчестър Юнайтед разпродава звездите си през лятото

Манчестър Юнайтед се готви за огромна разпродажба на играчи през лятото, като капитанът Хари Магуайър, Антони Марсиал и Скот МакТоминей са сред имената, които се очаква да напуснат клуба, твърди The Mirror.

След края на сезона се очакват големи промени при „червените дяволи“, особено, ако се стигне до продажбата на клуба от семейство Глейзър за обявената сума от 6 милиарда паунда. В същото време пък мениджърът Ерик тен Хаг вече изготвя стратегията си за лятото.

Изданието пише, че към Магуайър, Марсиал и МакТоминей в списъка на ненужните играчи ще се присъединят Алекс Телес и Ерик Баи, които са под наем съответно в Севиля и Олимпик Марсилия, както и халфа Дони ван де Беек.

Когато пое отбора през миналото лято, Тен Хаг заяви пред борда на директорите на Юнайтед, че има нужда от поне два и дори вероятно три летни трансферни прозореца, за да изпълни визията си и да върне големите трофеи в клуба.

Смята се, че нидерландецът ще търси след края на сезона нов нападател, централен защитник и вариативен полузащитник с надеждата, че ще може да предложи на новите си попълнения футбол в Шампионската лига през следваата кампания.

