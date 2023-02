ФИФА обяви тримата финалисти за Най-добър вратар

Световната футболна централа (ФИФА) стартира с обявяването на финалните трима претенденти за различните категории на наградите FIFA The Best.

Първо станаха ясни имената на тримата вратари, които ще спорят за това да бъдат определени за най-добри на своя пост през изминалата година. Това са: световният шампион Емилиано Мартинес (Аржентина, Астън Вила), който бе избран и за най-добър вратар на Световното първенство в Катар; стражът на Мароко и Севиля Ясин Буну, който също се представи много силно в Катар, както и вратарят на Реал Мадрид и Белгия Тибо Куртоа, който през миналия сезон спечели Шампионската лига и Ла Лига.

Победителят ще бъде обявен на церемония, която ще се състои в Париж на 27 февруари. За този приз се взима предвид представянето на номинираните в периода между 8 август 2021-а година и 18 декември 2022-а година.

🥁 The finalists for #TheBest FIFA Men's Goalkeeper Award are...



🇦🇷 @emimartinezz1

🇧🇪 @thibautcourtois

🇲🇦 Yassine Bounou