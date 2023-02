Трагедия: Вратар спаси дузпа и почина!

Вратарят на аматьорския белгийски тим Винкел Спорт Б - Арне Еспил, почина по време на мача с Вестросебек. В 60-ата минута, при резултат 2:1 в полза на своя отбор, той спаси дузпа, след което колабира.



На футболиста веднага била оказана първа помощ, а скоро след инцидента на място са пристигнали екипи на Спешна помощ, включително и с дефибрилатор, но не са успели да го спасят - той е починал на път за болницата.

Трагедията се случила пред очите на по-малкия брат на Арне - 20-годишният Аарон изгледал случилото се от резервната скамейка. Той се е завърнал в редиците на Винкел точно за този мач след лечение на контузия, което е продължило няколко седмици.

"За нас това е шок и трагедия. Арне беше много обичан, приятелски настроен човек, който винаги беше готов да помогне. Това е тежък удар за неговото семейство и всички нас", каза спортният директор на клуба - Патрик Ротсарт.

Notícia triste no futebol:



O goleiro Arne Espeel, belga de 25 anos, faleceu após ter defendido um pênalti em jogo do Winkel Sport B e o SK Westrozebeke.



Arne Espeel após o pênalti, caiu inanimado no campo.



Desejamos muitas forças a família do jogador…