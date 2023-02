Свързват Луис Хамилтън с покупката на Манчестър Юнайтед

Седемкратният световен шампион във Формула 1 - Луис Хамилтън, коментира опитите на Сър Джим Ратклиф да купи Манчестър Юнайтед. Британският пилот пък също е свързван със сделката от медиите на Острова.

Както е известно, клуът от Манчестър бе пуснат в продажба още през миналата година, но засега официална оферта към ръководството няма.

Джим Ратклиф, който е собственик на компанията Инеос, е голям фен на "червените дяволи" от дете и е считан за един от фаворитите за купуването на клуба. Освен това компанията му спонсорира отбора на Мерцедес, където кара и неговия сънародник - Луис Хамилтън.

Lewis Hamilton has spoken with Sir Jim Ratcliffe about the Mercedes #F1 part-owner's bid to buy Manchester United 🔴



"I am very close with Jim so I am aware of where is at" 🗣



Story with @andydunnmirror 👇 https://t.co/KstoiWh4xj