Тръмп подписва указ срещу трансджендърите в спорта

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, с който се опитва да изключи трансджендър момичета и жени от женските спортове. Със заповедта се нарежда на Министерството на правосъдието да забрани на биологични мъже, които се самоопределят като момичета и жени да участват в женски училищни и колежански спортове, предава БТА.

„Войната срещу женските спортове приключи“, заяви Тръмп на церемонията по подписването, като зад него се подредиха десетки жени и момичета. „Моята администрация няма да стои безучастно и да гледа как мъже бият и пребиват жени атлети“, добави той.

Заповедта, която вероятно ще се сблъска с правни предизвикателства, призовава за „незабавно прилагане“ в цялата страна. Тя заплашва да прекрати федералното финансиране на всяко училище, което позволи на биологични мъже да участват в спортни състезания, предназначени за жени.

🚨🇺🇸🏳‍🌈BREAKING NEWS:



President Trump has officially banned men from competing in women's sports. pic.twitter.com/pDPzdmDMbz