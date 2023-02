Едва спасиха от линч президент на футболен клуб, плюл по феновете (ВИДЕО)

Ситуацията във втородивизионния италиански Тернана продължава да ескалира. След поредната загуба в шампионата от тима на Читадела с 1:2 у дома, наставникът на тима Аурелио Андреацоли хвърли оставка. Веднага след мача президентът на клуба Стефано Бандеки не сдържа нервите си и отиде да разговаря с феновете на отбора, като се стигна до грозни сцени.

Босът на Тернана си позволи да плюе по привържениците на отбора, като за това призна самият той пред медиите. Бандеки се оправда обаче, че първи са започнали феновете.

„Вярно е, че плюх по феновете, но те ме наплюха първи. Аз може да съм християнин, но когато ме ударят по едната буза, не мога да обърна и другата. Давам пари за този клуб, а те ме плюят. Феновете са тези, които трябва да променят отношението си”, защити се президентът на Тернана.

Ternana’s president: “There are violent people, but I’m made of steel. I’m 114 well divided kg’s. I made this city change skin. I spent more money than other presidents. Spitting? They spit at me and I spit at them” pic.twitter.com/Dh1QxoI7Ev