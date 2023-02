Тотнъм подписа партньорство с Формула 1

Тотнъм подписа споразумение за партньорство с Формула 1, обявиха от клуба. Споразумението е за 15 години. Като част от сътрудничеството ще бъде изграден картинг комплекс на стадиона на Тотнъм, който ще включва писти както за възрастни, така и за юноши. Под една от трибуните на стадиона ще бъде изградена и най-дългата закрита писта в Лондон.

Също така в рамките на партньорството се планира провеждането на различни събития, насочени към популяризиране на моторния спорт сред младите хора и кариерно ориентиране в областта на инженерството и разработката на софтуер.

F1 и Тотнъм Хотспър ще разработят и нова академия за пилоти. Нейната цел ще бъде да разшири кръга от таланти в моторните спортове и да помогне за идентифицирането на следващото поколение състезатели от Формула 1.



„Построихме този невероятен стадион през 2019 г. Оттогава амбицията ни винаги е била да видим докъде можем да разширим границите в предоставянето на преживявания от световна класа. Искаме те да привличат хора от цял свят през цялата година. Успяхме да привлечем най-големите имена в областта на спорта и развлеченията в Лондон. Изключително сме развълнувани от дългосрочно партньорство с F1. Надявам се то да има добър принос върху нашите глобални, национални и местни общности“, заяви президентът на Тотнъм - Даниел Леви.

Tottenham Hotspur is delighted to announce a 15-year strategic partnership with @F1 that will bring a brand-new motorsport experience to London.



The world’s first in-stadium karting facility and London’s longest indoor electric go kart track will open in Autumn 2023. ⤵️