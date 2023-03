Медведев надви Новак Джокович и се класира за финал в Дубай

Даниил Медведев се класира за финала на силния тенис турнир от сериите ATP 500 в Дубай, след като надви Новак Джокович с 6-4, 6-4 за около един час и 35 минути игра.

Първите четири гейма на откриващия сет започнаха с доминация на сервиращите, преди руснакът, който се намира в отлична форма в последните няколко седмици, да направи пробие подаването на световния номер 1 и водач в основната схема на надпреварата. Серията на Медведев продължи и след нов брейк той сервираше за частта при 5-2 в своя полза. Ноле върна един от двата пробива, но за повече нямаше сили и така опонентът му поведе в резултата. Втората част започна с ранен пробив за Медведев, който се оказа и напълно достатъчен на руския тенисист да стигне до крайната победа. В края на сета на два пъти и мрежата изигра своята роля при ключови разигравания в полза на седмия в света, но той закономерно намери място в неделния финал.

Медведев направи три аса повече от Джокович и въпреки неособено високия процент вкаран първи сервис в мача - 58%, той загуби само осем точки на първо подаване. Срещата предложи много чиста игра, без много непредизвикани, като балансът на петкратния шампион в турнира от Сърбия бе 30 уинъра срещу 14 непредизвикани грешки - с три уинъра повече от съперника, но и два пъти повече непредизвикани от руснака. Медведев записа петия си успех в 14 мача с Джокера и първа от финала на Ю Ес Оупън 2021-а насам.

Наградата за шампиона в Ротердам и Доха от последните две седмици е място на финала, където го чака неговият сънародник и победител в надпреварата от миналата година Андрей Рубльов, който по-рано през деня надви Александър Зверев също в два сета. Медведев и Рубльов имат шест мача помежду си, като Даниил води с 4-2 в преките сблъсъци до момента.

