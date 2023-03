Трима новобранци във Формула 1!

Броени часове ни делят от старта на новия сезон във Формула 1. И тази година първото състезание ще бъде в Бахрейн, като тренировките започват на 3-и март, а два дни по-късно, в неделя, е и състезанието. Още на 23-и февруари обаче пилотите и отборите ще посетят пистата в Бахрейн, тъй като в рамките на три дни ще се проведат предсезонните тестове. Очаква се тогава да видим повече подробности около болидите.

Сезон 2023 във Формула 1 ще бъде и най-дългият – 23 състезания ще се проведат. Трима новобранци пък ще се качат в болидите за състезнията. В най-високото ниво на Формула ще дебютират Ник де Врис, Логан Сарджънт и Оскар Пиастри.

Името, което привлича най-много интерес е именно това на Пиастри, който стана шампион във Формула 3 и Формула 2 в последователни години, но след това не получи място във Формула 1 като титулярен пилот. Той прекара последния сезон като резерва в Алпин, а тази година ще дебютира с Макларън. Той ще си партнира с Ландо Норис. Роденият в Австралия пилот стана шампион във Формула 3 през 2020, а година по-късно триумфира и във Формула 2. Това не бе достатъчно през 2022-а да намери титулярно място в един от отборите на най-високото ниво – Ф1.

Оскар Пиастри бе сред един от най-бавните на пистата „Сахир“ в Бахрейн, по време на предсезонните тестове, които продължиха три дни. Пилотът обаче завъртя 170 обиколки, които ще са много полезни за началото на сезона, който е една седмица след тестовете и на същата писта. Австралиецът бе един от големите таланти, следени под лупа в света на Формула, все пак заради една или друга причина той не успя да си намери титулярно място през изминалия сезон, но в този влиза крайно амбициран да се докаже с отбора на Макларън.

