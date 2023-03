Промоутърът на Усик: Много шум за нищо… Надпреварата с плъхове и маймунският бизнес

Промоутърът на Олександър Усик - Алекс Красюк и мениджърът Егис Климас разтревожиха феновете на бокса с туитове, изпратени в петък вечер. Представителите на украинеца изглежда поставят под съмнение безспорната битка с Тайсън Фюри, която в момента е в процес на преговори.

Преди малко повече от седмица двубоят изглеждаше много малко вероятно да се материализира, тъй като отборите на двата боксьора се бореха да постигнат споразумение. След това обаче Фюри направи шокиращо публично предложение за разделяне на кесията 70:30 в негова полза, което Усик неочаквано прие, въпреки че преди това желаеше сделка 50:50.

С договорените финансови условия, представителите на Фюри и Усик започнаха работа по финализирането на договорите. Измина обаче седмица и това все още не е направено. Екипът на Усик заяви публично, че не е уверен, че битката ще се състои, тъй като се съмнява в намеренията на Фюри.

Но ко-промоутърът на Фюри във Великобритания Франк Уорън настоя, че ще се стигне до бой. В петък вечерта лагерът на Усик излезе с още тревожни коментари.

Красюк публикува загадъчен туит, който гласи: „Много шум за нищо… Надпреварата с плъхове и маймунският бизнес“.

Докато Климас даде актуализация, разкривайки, че са в процес на наемане на британски съветници, които да обработят исканията от лагера на Фюри. След това той туитна: „Колкото по-дълбоко отидем, толкова по-голям е шансът да извадим щепсела. Съжаляваме за нашите фенове!“

