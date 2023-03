Голямото бебе впечатли с нокаут (ВИДЕО)

Огромният претендент в тежка категория Джарел Милър постигна победа с технически нокаут в 6-ти рунд над бившия световен шампион Лукас Браун, в Дубай. Милър, който влезе в битката с най-тежкото си тегло в кариерата от 151 кг, спечели първата си победа за 2023 г. и трета след завръщането си от продължителна пауза от спорта след провален допинг тест през 2019 г.

Браун беше конкурентен в началото на битката, но в крайна сметка не можа да се противопостави на обема и силата на Голямото бебе.

Милън вкара няколко много силни удари с дясната ръка в шестия рунд, които пратиха австралиеца на земята. Скоро след това съдията спря боя. Милър вече е с 26 победи и записа своя 22-ри нокаут, докато Браун пада до 31 победи и 4 загуби, като всичките му поражения са с нокаут.

