Реал Мадрид се облизва за голмайстора на Тотнъм

Шампионът на Испания и Европа - Реал Мадрид, следи изкъсо ситуацията с голмайстора на Тотнъм - Хари Кейн, тъй „Лос Бланкос“ обмислят да се подсилят в нападение това лято, твърди Daily Mail. „Шпорите“ обаче имат желание да задържат своя талисман и са готови да го обвържат с нов договор, след като настоящия му такъв изтича след края на следващия сезон. Лондончани не желаят да загубят Кейн, особено, ако мениджърът Антонио Конте напусне през лятото, но в Тотнъм са напълно наясно с желанието на нападателя да печели трофеи.

Смята се, че интерес към 29-годишния капитан на Англия има още от страна на Манчестър Юнайтед и Байерн Мюнхен. Въпреки това, оценката на Тотнъм, съчетана с изискваната за заплата, и възрастта на Кейн означават, че и двата клуба не са напълно убедени относно финансовите последици от такъв трансфер.

