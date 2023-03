Буфон посочи всичко най в кариерата си

Легендарният вратар на Ювентус Джанлуиджи Буфон, който продължава да играе в Парма и на 45-годишна възраст, гостува в Bobo TV, където говори по различни теми, свързани с кариерата си и бъдещите си планове.

За решението да се присъедини към Ювентус

Това е отборът, който ми помогна да достигна определено ниво. Това е най-добрият избор, който можех да направя. Баща ми и агентът ми ме убедиха да взема това решение. Бях на крачка от това да отида в Барселона, които ме искаха заедно с Рома. Трябваха ми пет-шест месеца, за да се установя в Торино, но манталитетът и професионализмът в Ювентус са неща, които не бях виждал през живота си.

За решението да остане в Ювентус дори в Серия “Б”

Само един луд би останал в отбора, имайки предвид за какъв ме определяха тогава. Моите решения обаче никога не са били продиктувани от желанието ми да печеля. “Златната топка” през 2006-а? Фабио Канаваро я спечели, и то заслужено.

За избора си да напусне Пари Сен Жермен

Сезонът ми там беше най-красивото преживяване в живота ми, а напускането ми беше най-голямата ми грешка. Отказах се от 10 млн. евро. Те искаха да залагат на Алфонс Ареола, а аз не можех да го приема. Само в Ювентус бих приел да бъда резерва. Така и направих, но и тогава ми беше трудно. Синовете ми все още ме питат защо напуснахме Париж. Там се чувствах като свободен човек. Посещавах музеи, говорех на френски език… Мисля, че повече няма да видя подобно качество като това в ПСЖ. Техните “квадрати” в тренировките бяха зашеметяващи. Съставът беше толкова силен, но му липсваше манталитетът на Ювентус. Отпадането от Манчестър Юнайтед в Шампионска лига беше най-голямото ми съжаление в кариерата. В ПСЖ разбрах колко силен е Марко Верати. Преди това не бях осъзнавал колко е специален. Не съм срещал много хора, които са умни колкото Томас Тухел. Той е способен да създаде емпатия в съблекалнята.

За това какво не му се получи на Маурицио Сари в Ювентус

Знам какво не му получи и го казах на тези, които взимаха решенията. За съжаление, понякога, за да направиш избор, трябва да се противопоставиш на някого и да защитаваш решението си, дори това означава да опреш нечий гръб в стената. Според мен още почти в началото треньорът зависеше от резултатите. Все още поддържаме контакт и пазя добри спомени с него. Опитах се да му помогна по някакъв начин. Можеше и да му се получи в отбора, но малко не му достигна.

За работата на Масимилиано Алегри в Ювентус през този сезон

Мисля, че цялата работа с наказанието накара играчите да приемат това за несправедливост, така че те се опитват да го преодолеят. Треньорът не е някой, който практикува катеначо. Той дава свобода на своите футболисти. Казва им основните неща, но всичко зависи от тях самите. Играч като Неймар би го харесал. Да играем защитно винаги ни е било характеристика и сме се затруднявали, когато е трябвало да покажем нещо повече. Въпреки това винаги сме се представяли отлично в големите мачове. След победата над Интер слушах казаното от Алегри и то ми хареса. Той е сред малцината, които никога не се оплакват и не си търсят оправдания, за разлика от други хора. Това прави обстановката по-добра.

За най-техничните съотборници в кариерата си

Това са Антонио Касано, Андреа Пирло, Франческо Тоти, Алесандро Дел Пиеро, Роберто Баджо и Антонио Ди Натале. Опитахме се да доведем Касано в Ювентус. Познавах го добре и го харесвах. Той беше толкова брилянтен талант и заслужаваше да играе за Ювентус, което щеше да е добре за него. Щеше да се подобри и да има по-добра кариера.

За това дали е най-добрият вратар в историята

Такива определения не ми харесват. Познавам спорта и футбола много добре, като съм срещал редица силни вратари. Мнозина нямаха същия късмет като мен, така че не могат да бъдат оценявани по същия начин. Например, Петър Чех беше доста силен, един от най-добрите за всички времена. Ако бях от Замбия, щях да съм същият, но нямаше да ме смятат за най-добрия.

За това кога ще се откаже от футбола

Все още мога да играя по 15-20 мача на сезон на високо ниво. Чувствам го и нямам съмнения. Ако имам ентусиазъм и вярвам в определен проект, мога да продължа и догодина. Идеята ми е да се откажа най-късно в края на следващия сезон. Аз съм със състезателен дух и не искам да бъда смятан за номер 2. Постоянно съм незадоволен и винаги искам да излизам на терена, за да се подобрявам. Нещо, което ми дава делириум.

За плановете си след оттеглянето си

Когато се оттегля, искам да правя това, което правя и в момента, и да бъда щастлив с хората около мен. Харесват ми много неща във футбола. Вероятно бих искал да заемам същата роля като Паоло Малдини в Милан - технически директор. Това е нещо приятно и можете да видите резултатите.