Резултати и голмайстори от квалификациите за Евро 2024

В петък вече се изиграха нови осем мача от първия кръг на квалификациите за Евро 2024, в които паднаха общо 24 попадения.

За съжаление България отстъпи с минималното 0:1 в домакинството си на Черна гора, докато в най-чакайния мач от днешната програма световният вицешампион Франция разби с 4:0 Нидерландия.

Програмата за мачовете от Европейските квалификации в петък:

Група „B“:

Франция – Нидерландия 4:0

/1:0 Антоан Гризман 2', 2:0 Даю Упамекано 8', 3:0 Килиан Мбапе 21', 4:0 Килиан Мбапе 88'/

Гибралтар – Гърция 0:3

/0:1 Гиоргос Масурас 11'. 0:2 Манолис Сиопис 45', 0:3 Анастасиос Бакасетас 58'/

Група „Е“:

Чехия – Полша 3:1

/1:0 Ладислав Крейчи II 1', 2:0 Томаш Чванчара 3', 3:0 Ян Кучта 64'; 3:1 Дамиан Шимански 87'/

Молдова – Фарьорски острови 1:1

/0:1 Мадс Бое Микелсен 27'; 1:1 Йон Николаеску (дузпа) 87'/

Група „F“:

Австрия – Азербайджан 4:1

/1:0 Марсел Забитцер 27', 2:0 Михаел Грегорич 29', 3:0 Марсел Забитцер 51'; 3:1 Емин Махмудов 64'; 4:1 Кристоф Баумгартнер 69'/

Швеция – Белгия 0:3

/0:1 Ромелу Лукаку 35', 0:2 Ромелу Лукаку 49', 0:3 Ромелу Лукаку 83'/

Група „G“:

БЪЛГАРИЯ – Черна гора 0:1

/0:1 Никола Кръстович 70'/

Сърбия – Литва 2:0

/1:0 Душан Тадич 16', 2:0 Душан Влахович 53'/