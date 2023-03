Шок! Отнемат точки на Евертън в битката за оцеляване

Английската Висша лига може да наложи обвинение на Евертън относно нарушение на финансовия феърплей. От ръководството на лигата вече за възложили на независима комисия да започне разследване срещу „карамелите“.

Става дума за сезон 2021/2022, в който мърсисайдци привлякоха цели 11 нови играчи. The Telegraph пише, че в продължение на 10 месеца от Висшата лига са разглеждали финансите на клуба и са сметнали, че има достатъчно предпоставки за сериозно разследване, което да бъде извършено от независима комисия.

