Боксьор загуби живота си във войната в Украйна

Максим Галиничев, 22-годишен боксьор от Украйна, беше убит в битка с руските войски. Талантливият млад спортист е бил част от 25-та Сичеславска въздушнодесантна бригада на Украйна, воювайки в района на Луганск, където трагично загуби живота си.

Като боксьор Галиничев постигна много, като спечели два златни медала за страната си на Европейското първенство за младежи през 2017 и 2018 г. Галиничев също донесе сребърен медал в Украйна от Младежката олимпиада през 2018 г. в Аржентина, където се състезава в категория до 56 кг.

Той можеше да присъства на Европейското първенство по бокс в Армения миналата година, но вместо това избра да се бие за страната си.

Украински правителствен съветник Антон Герашченко разпространи новината за смъртта му в социалните медии, като каза: „Максим Галиничев, 22, европейски шампион по бокс за младежи, загина, защитавайки Украйна в Луганска област. Максим се записа като доброволец и се връща два пъти на фронта след раняване и възстановяване. Вечна памет на Героя“.

