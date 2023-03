ММА боец нокаутира рапър във въргал

Марвин Ветори очевидно е бил уловен от камерата да удря рапъра и професионален боксьор Омар Нгуале Илунга на боксово събитие в Италия. Състезателят на UFC в средна категория беше в Милано, за да гледа Иван Зуко и Джърмейн Браун - хедлайнери на последното шоу на DAZN, когато неговият приятел се замеси в кавга.

Твърдението идва от репортера на MMA Ал Зулино, който публикува видео, показващо, че Ветори нанася удари в масовото сбиване, когато се намеси, като забеляза един от приятелите си в беда. Ветори нокаутира италианския рапър Тони Ефе.

Миналата седмица Ветори беше в Лондон, състезавайки се срещу Роман Долидзе в ъндъркартата на Леон Едуардс – Камару Усман на UFC 286.

Last night during a DAZN Boxing event in Milan, Italy, Italian rapper Tony Effe started a brawl with Italian rapper and pro boxer Ion.



Tony's good friend and UFC middleweight Marvin Vettori stepped in and hammer punched Ion knocking him down.



Definitely not a good look for him. pic.twitter.com/CjuPb0DDx6