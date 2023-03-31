24 гола в 9 мача и огромна изненада във Втора лига - резултати и голмайстори

Изиграха се седем мача от 24-ия кръг във Втора лига. Най-голов бе мачът между Ботев Пловдив II и Спартак Плевен, завършил 3:3.
Лидерът ЦСКА 1948 II изненадващо загуби с 1:2 от Витоша Бистрица, който с тази победа се отскубна от дъното на класирането.
Спортист Своге пък не успя да победи Миньор Перник – 0:0. Впечатление направи и разгромната победа на Лудогорец II над Марица Пловдив.
Ето и всички резултати:
Янтра – Созопол 0:1
0:1 Лионел Самба 25`
Лудогорец II – Марица Пловдив 5:0
1:0 Цветослав Петров 42`
2:0 Йоан Йорданов 56`
3:0 Росен Иванов 67`
4:0 Владислав Найденов 79`
5:0 Владислав Найденов 90+2`
Добруджа – Дунав 0:0
Крумовград – Литекс 1:1
1:0 Мартин Сораков 19`
1:1 Георги Стайков 34`
Ботев Пловдив II – Спартак Плевен 3:3
0:1 Иво Върбанов 15`
1:1 Абдулайе Траоре 26`
1:2 Васил Шопов 36`
2:2 Абдулайе Траоре 64`
3:2 Абдулайе Траоре 87`
3:3 Клаубер Сантана 90`
Витоша – ЦСКА 1948 II 2:1
1:0 Стивън Славков 4`
1:1 Мариян Тонев 72`-дузпа
2:1 Кристиян Кочилов 87`
Спортист Своге – Миньор 0:0
Етър - Беласица 2:0
1:0 Даниел Младенов 34`
2:0 Хавиер Бетегон 87`
Монтана - Струмска слава 3:2
1:0 Фудил Идрис 31`- дузпа
1:1 Стивън Кирилов 38` - дузпа
2:1 Антон Тунгаров 51`
2:2 Цветомир Цанев 68`
3:2 Филип Ежике 70`
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