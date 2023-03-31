24 гола в 9 мача и огромна изненада във Втора лига - резултати и голмайстори

Изиграха се седем мача от 24-ия кръг във Втора лига. Най-голов бе мачът между Ботев Пловдив II и Спартак Плевен, завършил 3:3.

Лидерът ЦСКА 1948 II изненадващо загуби с 1:2 от Витоша Бистрица, който с тази победа се отскубна от дъното на класирането.

Спортист Своге пък не успя да победи Миньор Перник – 0:0. Впечатление направи и разгромната победа на Лудогорец II над Марица Пловдив.

Ето и всички резултати:

Янтра – Созопол 0:1

0:1 Лионел Самба 25`

Лудогорец II – Марица Пловдив 5:0

1:0 Цветослав Петров 42`

2:0 Йоан Йорданов 56`

3:0 Росен Иванов 67`

4:0 Владислав Найденов 79`

5:0 Владислав Найденов 90+2`

Добруджа – Дунав 0:0

Крумовград – Литекс 1:1

1:0 Мартин Сораков 19`

1:1 Георги Стайков 34`

Ботев Пловдив II – Спартак Плевен 3:3

0:1 Иво Върбанов 15`

1:1 Абдулайе Траоре 26`

1:2 Васил Шопов 36`

2:2 Абдулайе Траоре 64`

3:2 Абдулайе Траоре 87`

3:3 Клаубер Сантана 90`

Витоша – ЦСКА 1948 II 2:1

1:0 Стивън Славков 4`

1:1 Мариян Тонев 72`-дузпа

2:1 Кристиян Кочилов 87`

Спортист Своге – Миньор 0:0

Етър - Беласица 2:0

1:0 Даниел Младенов 34`

2:0 Хавиер Бетегон 87`

Монтана - Струмска слава 3:2

1:0 Фудил Идрис 31`- дузпа

1:1 Стивън Кирилов 38` - дузпа

2:1 Антон Тунгаров 51`

2:2 Цветомир Цанев 68`

3:2 Филип Ежике 70`