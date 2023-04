Бивш френски национал изригна: Само идиоти могат да освиркват Меси

Бившият френски национал Еманюел Пти осъди остро освиркванията към Меси от страна на феновете на Пари Сен Жермен. Той направи това по време на гостуването си в шоуто на съотборника си Жером Ротен по RMC. Запалянковците са ядосани, че аржентинецът, чийто договор изтича това лято, не полага никакви усилия в последните мачове. Пти обаче е категоричен, че футболът е колективен спорт и играта на Меси зависи от другите играчи на ПСЖ.



"Тези, които освиркват Меси, са просто идиоти. Поведението на феновете е обида за футбола", заяви Пти, който е световен шампион с Франция от 1998 г.

Той отиде още по-далеч - посъветва Меси да напусне ПСЖ това лято.

"Бягай, Лео - това не е футболен клуб. Това е отбор преди пенсиониране, дори за 20-годишни играчи. Никой не се е подобрил, докато беше в ПСЖ, това ли е грешката на Меси? Той е магьосникът с пръчката, играчите около него трябва да положат усилия. Само феновете на ПСЖ не разбират, че има нужда от отбор, изграден около Меси, който те нямат и никога няма да имат, защото са пълен провал на пазара", добави Пти.

Emmanuel Petit (French legend): "When I see the whistles against Messi, it's an insult to football. If I have any advice for Messi: Get out of that club! PSG is not a football club..." pic.twitter.com/7ChsfExq4F