Бащата на Макс Верстапен го изоставил на бензиностанция, за да му даде урок!

Ако Йос Верстапен не беше бивш пилот във Формула 1 и след това баща на световния шампион във Формула 1 Макс Верстапен, най-вероятно щеше да е само обикновен престъпник и отдавна щеше да лежи в затвора. Но на психически нестабилния Йос проблемите със закона му се разминават, без значение дали става въпрос тормоз над Макс, физическо насилие над жените, с които дели живота си или ръкопашните боеве по картинг пистите.

Сега, благодарение на документалния филм ”Анатомия на шампион”, посветен на Макс Верстапен, феновете си припомниха историята от 2012 година, когато Йос изоставил 14-годишния Макс на бензиностанция, за да му даде урок. Това е поредният елемент от сагата със “суровото възпитание”, осигурено от Йос на Макс, при което прекрачването на границите между възпитанието и тормоза явно се е случвало много по-често отколкото всички са смятали.

🗣️ | Jos Verstappen denies he 'abused' Max:



“There are people who say I’m a bad father because I abused my child, I never abused him!"



“I raised him, I was hard on him. That was my plan, many people cannot imagine what it takes to reach the absolute top level of a sport." pic.twitter.com/xaXW1Hd5eS