ВИДЕО с последните моменти от живота на самоубилата се волейболистка разтърси социалните мрежи

Видео с последните моменти от живота на талантливата италианска волейболистка Джулия Итума разтърси социалните мрежи.

18-годишната голяма спортна надежда се самоуби преди дни в Турция, след като скочи през прозореца на хотелската си стая след мача на своя тим Новара, загубен с 0-3 от местния Еджзаджибаши.

На кадрите се вижда как тя разговаря по телефона и ходи из коридора на хотела, държи се за главата и плаче.

От полицията веднага са установили с кого е разговаряла - млад мъж от Италия, чиято самоличност не се разкрива. Той отрича да са си казали нещо, което да разстрои волейболистката и да я накара да скочи през прозореца.

Смъртта на Итума разтърси света, а в интернет не спират да коментират със съжаление, че е сложила край на живота си и не е развила спортния си потенциал.

Video Captures Final Moment Of Italian-Nigerian Player, Julia Ituma prior to her Fall to Death From 6th Floor Hotel Window

That is sad. May her soul Rest In Peace pic.twitter.com/uXcVCRQC7V