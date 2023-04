Лео Меси: Не знам какво следва… какво крие бъдещето ми

Много се говори за потенциалното завръщане на Лионел Меси в Барселона. Президентът Жоан Лапорта вече изрази желанието си да види иконата на клуба обратно на „Камп Ноу“, а Робърт Левандовски заяви, че се „надява да играе“ заедно с аржентинеца.

Самият футболист обаче не е наясно какво ще бъде бъдещето му. Меси, който наскоро участва в реклама на компанията Louis Vuitton, призна, че не е сигурен какво следва за него, като добави, че оставя всичко на в ръцете на Господ.

#LionelMessi for #LouisVuitton: Horizons Never End. Discover the Maison's new campaign starring football legend #LionelMessi at https://t.co/1QI3P5QfwY#LVHorizon pic.twitter.com/UOFzBLLg1n