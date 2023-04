Грозни сцени и голям скандал след Кадис - Реал Мадрид (ВИДЕО)

С грозни сцени и голям скандал приключи двубоя между Кадис и Реал (Мадрид) - 0:2 от испанската Ла Лига късно снощи.

След края на срещата бранителят на "белите" Антонио Рюдигер даде фланелката си на фен, при което бе посрещнат с расистки подвиквания, освирквания и замерян с бутилки и други дребни предмети.

Германецът опита да отговори, когато бе обграден от играчи на съперника. Най-активен сред тях бе Рубен Алкарас, който едва бе удържан от съотборниците си.

Главният съдия също се намеси в спора между играчите, но не отрази инцидента в доклада си.

🇩🇪⚪️ Antonio Rüdiger went to give his shirt to a fan in the crowd after the game, but was faced with bottles being thrown at him and verbal abuse by Cadíz fans… pic.twitter.com/stycRq96MW