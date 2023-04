Реал Мадрид отговори на нападките на Лапорта с ВИДЕО!

От Реал Мадрид побързаха да отговорят на нападките на президента на Барселона Жоан Лапорта. Вчера той нарече Кралския клуб "отбор на режима" и го обвини, че в продължение на много години е бил облагодетелстван от съдиите заради близостта си с политическата и икономическата власт в страната.

Отговорът на Реал Мадрид не закъсня и клубът публикува в социалните си мрежи видео със заглавие "Кой всъщност беше отборът на режима?".

Чрез видеоклипа, излъчен първо по официалната телевизия на клуба, от Реал обясняват, че Барселона е наградил бившия испански диктатор Франсиско Франко с три медала и припомнят, че през 1965 г. той е станал почетен член на каталунския клуб.

В клипа се припомня още, че "Камп Ноу" е открит от министъра на Франко генерал Хосе Солис Руис и че Барселона е спасяван три пъти от фалит по време на франкисткия режим.

Подчертава се също, че по времето на управлението на Франко (1939 - 1975) Барселона печели 8 пъти испанското първенство и има 9 национални купи, а на Реал Мадрид са му били необходими цели 15 години след идването на новия режим в страната, за да спечели лигата.

Real Madrid ends its video against Laporta's statements with a Santiago Bernabéu quote: "When I hear that Real Madrid has been the regime team, it makes me want to sh*t on the father of the one who says it." pic.twitter.com/WtII1TTgS4