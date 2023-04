Грозни сцени в Гърция след дербито Олимпиакос - АЕК

Грозни сцени се разиграха в Гърция след дербито Олимпиакос - АЕК (1:3). Недоволни от отсъжданията на италианската съдийска бригада, феновете на домакините нахлуха на терена на стадион “Караискакис” след мача и започнаха да хвърлят бомбички, димки и седалки, като опитаха да атакуват реферите и играчите на тима от Атина.

Феновете на Олимпиакос в крайна сметка бяха изтласкани обратно от полицията, докато играчите и официалните лица се втурнаха да се скрият към съблекалните.

Малко преди това пък президентът на Олимпиакос Евангелос Маринакис също слезе около терена и нападна словесно главния съдия Давиде Маса, като дори си позволи да изрита топка към терена.

Олимпиакос разпространи изявление след мача, в което протестира срещу Гръцката футболна федерация и правителството, като заяви, че те са "убили футбола". Най-успешният клуб в страната обвини местния футболен съюз, че манипулира първенството. "Измамниците и мошениците показаха, че нямат никакви скрупули. Цяла Гърция е отвратена", заявяват от Олимпиакос, като имат претенции за отсъдената дузпа за АЕК при резултат 1:1, която бе превърната в гол за гостите в 82-рата минута.

And that is the president and owner of the most successful football club in Greece! #AEKOLY #epo #marinakis #olympiacos #BarcaAtleti pic.twitter.com/TEPtpMMdwv