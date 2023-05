"Най-тежкият" мач в бокса приключи с паднали гащи и технически нокаут (ВИДЕО)

Най-тежкият сблъсък в бокса между инфлуенсъри завърши в началото на втори рунд. Битката бе между ютубърите WingsOfRedemption (истинско име Джорди Джордан) и Boogie2988 (Стивън Уилямс), които тежат общо 361 кг. Не е имало друг бой, в който двамата съперници да тежат толкова много. Срещата беше част от вечерта, организирана от KSI и неговите Мисфит Боксинг, предава gong.bg.



WingsOfRedemption спечели мача, след като съдията спря боя в началото на втори рунд. И без това бе предвидено срещата да е максимум 3 рунда. Реферът брои до 8 след серия удари в лицето на Boogie2988 и прекрати мача.



Срещата ще се запомни и с факта, че гащетата на Boogie2988 се свлякоха малко преди той да бъде нокаутиран. Сцената бе фрапантна, а бившият боксьор Чейс Демуур опита да залепи с тиксо гащетата на талията на Boogie2988.



Wings of Redemption gets the job done and stops Boogie2988 🔥 🎬 @mf_daznxseries #KSIFournier pic.twitter.com/6svKqWbg5a

Embarrassing.



Early pause in the fight between YouTubers WingsOfRedemption (404.3lbs) and Boogie2988 (391.6lbs) as Boogie2988's shorts keep falling down and have to be taped up…



pic.twitter.com/fWS0Nfun6W