Томи Фюри предизвика меле на галавечер (ВИДЕО)

Професионалният боксьор Томи Фюри стана участник в меле на боксова галавечер в Лондон, която бе оглавена от ютубъра Кей Ес Ай.

Платформата за бойни спортове DAZN сподели видео клипове, в които се вижда как Фюри се бие с реалити звездата и боксьор Идрис Вирго. Двамата бяха участници във великобританския форма “Love Island” преди години. Двамата бяха разделени малко след началото на боя.

На същата галавечер, но малко по-късно Фюри се изправи лице в лице с Кей Ес Ай. Последният стечели главната битка на вечерта по скандален начин с удар с лакът във втория рунд. Томи Фюри се качи на ринга и двамата с Кей Ес Ай размениха закани. По-малкият от братята Фюри заяви, че битка с Кей Ес Ай означава лесни пари за него.

