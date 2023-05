Грозен инцидент! Бивши съотборници в Ливърпул се хванаха за гушите край тъчлинията (ВИДЕО)

На грозен инцидент станаха свидетели зрителите на двубоя между младежките формации между Реал Мадрид и Атлетико Мадрид. Треньорите на двата тима, съответно Алваро Арбелоа и Фернандо Торес, едва не стигнаха до бой край тъчлинията.

Двамата влязоха в ожесточен спор, като Торес дори си позволи да изблъска бившия си съотборник в Ливърпул. За действията си бившият нападател бе изгонен.

Двамата играха заедно в Ливърпул в продължение на две години и половина под ръководството на Рафаел Бенитес.

Former Liverpool teammates Fernando Torres and Alvaro Arbela managed against each other today.



Torres got sent off for telling Arbeloa:



“I’ll blow your head off.” [@relevo] pic.twitter.com/8Ofy18i6qT