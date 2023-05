Марко Матераци и Уесли Снайдер изригнаха с фенове на Ботев Пловдив (ВИДЕО)

Легендите на Интер Милано Марко Матераци и Уесли Снайдер изгледаха полуфиналния мач реванш от Шампионска лига срещу Милан в агитката на „нерадзурите”. Любопитното в случая е, че двамата бяха в компанията на няколко фенове на българския Ботев Пловдив.

Матераци и Снайдер бяха седнали точно зад знаме на „канарчетата”, разпънато на трибуната с най-крайните ултраси на Интер.

Двамата се радваха лудо след гола на Лаутаро Мартинес, с който Интер се наложи за втори път над Милан и се класира за финала на турнира, където ще срещне победителя от двойката Манчестър Сити – Реал Мадрид.

Marco Materazzi et Wesley Sneijder célèbrent le but de Lautaro avec la Curva Nord 😍 pic.twitter.com/CmmOVZczF9

Wesley Sneijder & Marco Materazzi together with the Curva Nord Inter. [@thecasualultra] #Inter

pic.twitter.com/2xNgtUNHKJ