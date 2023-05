Звезда на Байерн Мюнхен пред трансфер в Саудитска Арабия

Нападателят на Байерн Мюнхен Садио Мане ще напусне клуба през лятото. Сенегалецът така и не успя да се наложи в състава на баварците, а освен това се забърка в няколко скандала след трансфера си от Ливърпул преди година.

Интерес към 31-годишния сенегалец има от клубове от Висшата лига. Твърди се, че той попада в трансферните планове на Челси, Манчестър Юнайтед и Нюкасъл.

Садио Мане е желан и от клубове от Саудитска Арабия, твърди журналистът Бен Джейкъбс. Информацията гласи, че правителството на страната има списък с около 20 футболисти, които иска да привлече в местната Про лига. Сред тях е и Садио Мане.

Местната власт и ръководството на футболната лига работят в тясно сътрудничество за привличането на въпросните играчи в местните клубове.

