Любопитно: Де Бройне крещи на Гуардиола да млъкне (ВИДЕО)

Фен успя да заснеме любопитен момент по време на полуфинала в Шампионска лига между отборите на Манчестър Сити и Реал Мадрид. Въпреки че „гражданите” спечелиха безпроблемно с 4:0 на своя „Етихад”, на моменти нервите вземаха връх.

Точно такъв е епизодът и от видеото, публикувано в социалните мрежи. На кадрите се вижда как Де Бройне откровено крещи на своя мениджър Пеп Гуардиола да млъкне.

При една от атаките на „гражданите” топката бе пратена именно към Де Бройне, а в същия момент Гуардиола на няколко пъти съветва с викове белгиеца да подаде топката. В крайна сметка Де Бройне губи притежанието на топката и започва конфронтация с испанския специалист без видимо да се интересува какво се случва на терена.

Guardiola: “Pass the ball, Pass the ball!”



Kevin De Bruyne: “Shut up! Shut Up!” 🤣👊 pic.twitter.com/2kejPutE0s