Фенове атакуваха семейства и деца на известни футболисти (ВИДЕО)

С грозни сцени приключи полуфиналният реванш от Лига на конференциите между АЗ Алкмаар и Уест Хям (0:1). Англичаните се класираха на финала след общ резултат 3:1.

Разочаровани от загубата на своя отбор, фенове на домакините атакуваха сектора, където бяха настанени част от гостуващите запалянковци. Те прескочиха огражденията и щурмуваха трибуната с англичаните.

В един момент хулиганите се насочиха и към ложата, където бяха настанени семействата и близките на футболистите на лондончани, където имаше и деца. И настана голямо меле - удари, писъци... Това накара част от играчите на "чуковете" също да се втурнат към централния сектор, за да защитят близките си. Най-дейни бяха Михаил Антонио и Саид Бенрама.

След роднините е бил и 87-годишният баща на мениджъра на Уест Хям Дейвид Мойс.

На кадрите и снимките се вижда англичанин, който храбро брани трибуната - сам срещу много.

Той бе разпознат като легендарния запалянко на лондончани още от 80-те години на миналия век, известен като Нолси.

Футболистите на Уест Хям са благодарили на своите фенове, че са направили всичко, за да предпазят семействата им.

"Чуковете" ще играят на финала в Лигата на конференциите срещу Фиорентина. Мачът е на 7 юни в Прага.

How is it possible seriously !!

They attacking us, family of players and supporters

The players come with us to protect

West ham - Alkmaar #COYI #AZAlkmaar pic.twitter.com/FzB1FmjSkV