Реал Мадрид с второ разочарование за седмицата, загуби от Валенсия

Реал Мадрид преживя второ разочарование през тази седмица след отпадането от Шампионската лига. Валенсия победи с 1:0 тима на Карло Анчелоти на “Местая” в двубой, изпълнен със сблъсъци и емоции. Единственото попадение реализира Диего Лопес в 33-ата минута. В самия край на срещата Винисиус бе изгонен след втори жълт картон.

“Прилепите” изиграха добър мач и постигнаха изключително важен успех, който ги доближи до оставането в Ла Лига. Реал пък вече е на трета позиция, след като по-рано днес Атлетико Мадрид го изпревари.

Домакините стартираха на висока скорост и бързо стигнаха до ситуации пред вратата на Куртоа. Те на два пъти поискаха дузпа след падания на Кавани и Клуйверт, но съдията прецени, че няма нарушения. Постепенно Реал започна да има повече контрол и предимство по отношение владеенето на топката, но тимът на Рубен Бараха бе много опасен на контраатаки. Защитата на “прилепите” като цяло се справяше, въпреки че на два пъти допусна колебания, но те не бяха фатални.

Валенсия поведе в 33-ата минута, след като отбраната на Реал пропусна опит за подаване на Клуйверт, а след рикошет топката отиде при Диего Лопес на далечната греда и той я прати в мрежата. Грешките в играта на гостите продължаваха и те доста лесно губеха топката. Домакините можеха да удвоят преднината си в 39-ата минута, когато Хави Гера се озова на добра позиция, но ударът му не затрудни Куртоа. Малко по-късно Винисиус стреля неточно с глава, а това бе една от редките ситуации пред вратата на Мамардашвили.

Real Madrid's match at Valencia was paused after Vinícius Júnior received alleged racial abuse and confronted the fan in question. pic.twitter.com/qgy8CTEl3X