Томас Тухел ще води Байерн (Мюнхен) и през следващия сезон, независимо от това дали отборът ще спечели титлата в Бундеслигата. Баварците вече не зависят от себе си, след като се провалиха в двубоя срещу РБ Лайпциг и позволиха на Борусия (Дортмунд) да се настани на първото място кръг преди края на кампанията.

Според “Кикер”, Тухел няма да бъде уволнен, дори Байерн да остане втори. Промените ще са свързани със състава. Някои от футболистите, които разочароваха през сезона, със сигурност ще бъдат продадени.

Tuchel: "If we lose the title and I'm on the sideline, I'm responsible. I'll not look for excuses and will try to do significantly better next season" pic.twitter.com/3OuxyTFVDQ