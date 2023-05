Григор Димитров с жестока защита (ВИДЕО)

Григор Димитров постигна драматична победа срещу Тейлър Фриц от САЩ в полуфиналите на АТП 250 турнира в Женева, Швейцария.

Мачът завърши с тайбрек в третия сет, а Димитров показа феноменална защита в едно от разиграванията в дългия гейм.

Tennis TV показа кадри с точката, която предизвика много аплодисменти.

First final since 2018! 👏



From a set down @GrigorDimitrov shows fantastic spirit to defeat Fritz 3-6 7-5 7-6(2)!@genevaopen | #GonetGenevaOpen pic.twitter.com/v0S8OkJxKT