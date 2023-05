От Ливърпул са изпратили оферта за защитник на Барселона

От Ливърпул са изпратили оферта за защитника на Барселона Жул Кунде. Старши треньорът на мърсисайдци Юрген Клоп търси подсилване в дефанзивен план и една от трансферните цели на клуба е Кунде, който е готов да напусне Барса през лятото. 24-годишният французин не е доволен от факта, че Шави Ернандес го използва по-често като десен бек, след като предпочита да играе в центъра на защитата.

🥈| Liverpool have made an offer for Barcelona defender Jules Kounde, but the Spanish side are holding out for £50m. [@MailSport] pic.twitter.com/RxlpwpGh0b