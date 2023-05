Хари Магуайър може да премине в Серия А

Капитанът на Манчестър Юнайтед - Хари Магуайър, може да последва своя сънародник Крис Смолинг и да премине в италианската Серия А. The Mirror твърди, че четири местни клуба - Ювентус, Милан, Интер и Рома, са заинтересовани от възможността да вземат английския национал под наем.

Изпадналият в немилост на „Олд Трафорд“ Магуайър иска отново да бъде титуляр през следващия сезон, но при „червените дяволи“ това изглежда почти непосилна задача. Поради тази причина той може да потърси решение на Ботуша и да се присъедини към един от четирите италиански гранда.

Harry Maguire tells Erik ten Hag what he wants as four clubs tipped for Man Utd loan dealhttps://t.co/00g4KS4R3c pic.twitter.com/zDJYO7bLEV