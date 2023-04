Байерн Мюнхен определи топ цел за подсилване на атаката

Байерн Мюнхен е идентифицирал Хари Кейн като топ цел за подсилване на атаката си през лятото, съобщава The Independent.

Германският колос ще приоритизира привличането на нападател след напускането на Роберт Левандовски в посока Барселона миналата година и, въпреки че Кейн, който в момента защитава цветовете на Тотнъм във Висшата лига, не пасва на идеалния им профил за трансфер, ситуацията с настоящия му договор изкушава ръководството на баварците.

Капитанът на Англия ще има още 12 месеца до края на контракта си в северен Лондон след края на сезона, което означава, че може да бъде на разположение за редица европейски грандове на по-ниска цена.

Германският шампион би могъл на практика да гарантира на Кейн трофеите, за които жадува отдавна, но изданието пише, че нападателят е изкушен да подобри рекорда по отбелязани голове във Висшата лига, който в момента се държи от Алан Шиърър с 260 попадения. Кейн в момента е на кота 206, което само по себе си оставя отворена възможността нападателят да остане при „шпорите“.

