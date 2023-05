Христо Стоичков изненада Рома и Севиля преди големия финал на “Пушкаш Арена”

Остават по-малко от 24 часа до първия съдийски сигнал на “Пушкаш Арена”, където ще се изиграе финалът в Лига Европа между отборите на Севиля и Рома. И двата състава са в бойна готовност, като “римските вълци” са пред историческото постижение да спечелят за втора поредна година европейско отличие след като през миналия сезон триумфираха в “Лигата на конференциите”.

The Two Special Ones 🤝



Bulgaria great Hristo Stoichkov saluting his good friend Jose Mourinho ahead of the Europa League final in Budapest. The pair has been close since their Barca days in the 90s pic.twitter.com/mBI2nJ7gHt