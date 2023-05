Бензема със солидна оферта от Саудитска Арабия, до дни става ясно бъдещето му

Звездата на Реал Мадрид - Карим Бензема, е получил солидна оферта от клуб от Саудитска Арабия, потвърждава и Фабрицио Романо. От антуража на френския нападател вече са информирали "кралския клуб" за предложението, което голмайсторът сериозно обмисля.

Договорът на Карим Бензема с "белите" изтича в края на юни. Двете страни бяха постигнали договорка за нов едногодишен контракт, който обаче не е подписан.

Нападателят е получил офертата от Саудитска Арабия в петък преди мача със Севиля. Арабите предлагат на 35-годишния футболист почти 100 млн. евро на година.

Очаква се Карим Бензема да вземе решение за бъдещето си до края на седмицата. Самият футболист не искал да губи време, а да е наясно с бъдещето си в близките дни.

През този сезон носителят на "Златната топка" за 2022 година има 23 мача и 18 гола в Ла Лига.

Karim Benzema’s decision is expected by the end of this week. No intention to take lot of time after receiving official bid from Saudi last Friday. ⌛️⚪️🇸🇦



Crucial hours & days for Karim’s future. pic.twitter.com/8FRHs67kms