Истински снаряд: Хълк попари Крузейро с истински снаряд от 40 метра (ВИДЕО)

Атлетико Минейро победи Крузейро с 1:0 в мач от деветия кръг на бразилската Серия А.

Единственото попадение в мача отбеляза ветеранът Хълк след пряк свободен удар от близо 40 метра.

36-годишният нападател има няколко много красиви попадения в кариерата си, но този срещу Крузейро ще се нареди в челото на личната му класация.

Левичарят реши да стреля от фал, като топката бе поставена на не повече от 4-5 метра извън централния кръг на терена.

За Хълк това е пети гол за сезона, като има на сметката си и две асистенции.

HULK, STOP THAT! 😳



An audacious free kick from the Brazilian. 💥 pic.twitter.com/OBWcxDTt5q