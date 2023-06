Собственик на Нюкасъл обяви придобиването на 4 от най-големите футболни клуба в Саудитска Арабия

Суверенният фонд на Саудитска Арабия обяви придобиването на 4 от най-големите футболни клуба в страната.

Сега компанията притежава Ал Итихад, където ще заиграе тръгналия си от Реал (Мадрид) Карим Бензема, Ал-Насър с Кристиано Роналдо в редиците си, Ал-Ахли и Ал-Хилал, който се спекулира, че може да отиде Лионел Меси като свободен агент.

През 2021 година Суверенният фонд на Саудитска Арабия стана собственик на английския Нюкасъл. „Свраките“ завършиха четвърти в Премиър лийг миналия сезон със 71 точки и ще участват в Шампионската лига за първи път от две декади насам.

