Манчестър Сити стана най-скъпият футболен клуб в света, според британската финансова консултантска компания Brand Finance.

Общата стойност на английския шампион е оценена на 1,51 милиарда евро със специално изготвена методология, което е увеличение с 13 % в сравнение с миналата година.

Manchester City have been named the most valuable football club brand in the world.

Така Манчестър Сити измества след четири поредни години на върха испанския гранд Реал Мадрид, който губи 4 % от стойността си до 1,46 милиарда евро.

На трето място остава новият шампион в Ла Лига Барселона с 1,37 милиарда евро, следван от други два водещи английски клуба Манчестър Юнайтед и Ливърпул, които имат сходна стойност от около 1,36 милиарда евро.

Френският първенец Пари Сен Жермен бележи увеличение с 10 % и се изкачва на шесто място с 1,13 милиарда евро, като изпреварва германския шампион Байерн (Мюнхен), който губи процент от стойността си и вече е седми с 1,1 милиарда евро.

According to Brand Finance, Real Madrid are the second most valuable club in the world. pic.twitter.com/yLpEwzp7MZ