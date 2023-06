Фенове изпаднаха от трибуните по време на UFC 289

Фенове изпаднаха от трибуните в Роджърс Арена по време на излизането към клетката на един от местните любимци на публиката.

По време на събитието UFC 289 във Ванкувър се случи нещастен инцидент, който остави няколко души с леки контузии. Канадецът Майк Малио проправяше своя път към клетката, когато фенове, които искаха да го поздравят преди битката му с Адам Фужит, паднаха на метри от него.

Jesus they almost fell right on Mike Malott #UFC289 pic.twitter.com/Zm0CHIVJ10