Фенове на ЦСКА и Левски си спретнали масов бой в кръчма (ВИДЕО)

Фенове на ЦСКА и Левски са си спретнали масов бой в кръчма след мача между двата тима в сряда. Срещата от последния кръг на efbet Лига завърши 2:0 в полза на “червените”.

Според една от страниците, в която се качват видеа на буйстващи запалянковци от цял свят, виновници за масовия търкал са ултраси на “сините”.

Около 10 привърженици на ЦСКА са празнували в заведение, когато са нападнати от около 8-9 левскари въоръжени с прачки и стол. Заформя се масов бой, а след него “сините” взимат знамето на “Червени братя Перник” и се оттеглят, се казва в информацията.

08.06.2023🇧🇬~8-9 Levski Sofia attack pub with ~10 Red Brothers Pernik (CSKA Sofia) and took their banner, 2 CSKA KO https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/d8DIL70skV